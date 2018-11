IRON MAIDEN: Neuauflagen der Alben

In chronologischer Reihenfolge werden die Klassiker der Briten als neu abgemischte Digipaks wiederveröffentlicht. Das wird bis hin zu "Final Frontier" gehen und in Vierergruppen erfolgen, von denen jeweils eine auch als limitierte Ausgabe mit einen Pappschuber, in den die vier Scheiben passen, Patch und Sammelfigur erscheinen wird. Sieht bestimmt schick aus:

Diese Digipak-Ausgaben werden die regulären Jewel-Case-CDs als Standardausgaben ersetzen.