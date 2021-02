IRON MAIDEN für die Rock And Roll Hall Of Fame nominiert

Es wurde langsam überfällig: IRON MAIDEN wurde 2021 endlich für die Rock and Roll Hall Of Fame nominiert. Der Einzug ist damit natürlich noch nicht gesichert; aus den 16 Nominierten werden jeweils etwa fünf bis sieben Künstler tatsächlich aufgenommen.

Aber es gibt bisher einen eindeutigen Mangel an Metal-Künstlern: BLACK SABBATH, METALLICA, DEF LEPPARD, VAN HALEN und GUNS N ROSES sind dabei, zudem viele Hard-Rock-Bands wie LED ZEPPELIN, AC/DC, DEEP PURPLE, QUEEN, RUSH, HEART, KISS, ZZ TOP, JOURNEY, BON JOVI, ALICE COOPER oder JOAN JETT und Punk-Bands wie THE CLASH, SEX PISTOLS, GREEN DAY und einige metalnahe Bands wie die RED HOT CHILI PEPPERS, NIRVANA, PEARL JAM und NINE INCH NAILS.

Dass hier viele große Metalbands fehlen ist offensichtlich. Neben IRON MAIDEN, die bereits seit 2005 zulässig für eine Nominierung wären, sind auch die FOO FIGHTERS, RAGE AGAINST THE MACHINE, DEVO und die NEW YORK DOLLS aus dem hardrockenden Kosmos auf der Nominiertenliste.

Ebenfalls nominiert wurden unter anderem Rock-Ikone TINA TURNER (bisher nur als Teil von IKE & TINA TURNER aufgenommen), Songwriting-Queen CAROLE KING, R&B-Chefin MARY J. BLIGE, der Eastcoast-Rapper JAY-Z, die Indie-Rock-Größe KATE BUSH und Hip-Hop-Pionier LL COOL J. Die volle Liste findet ihr auf der Homepage der Rock and Roll Hall Of Fame.

Man braucht sich nicht darüber stören, dass die Rock And Roll Hall Of Fame einen sehr weiten Rock-Begriff hat; das war schon immer so.

Trotzdem fällt es natürlich auf, dass etliche Größen des Metal, die fraglos weit über enge Subgenres hinaus prägend waren, bisher unberücksichtigt geblieben sind - man denke nur an RAINBOW, JUDAS PRIEST, OZZY OSBOURNE, SLAYER, MEGADETH, PANTERA, MINISTRY, ALICE IN CHAINS oder SOUNDGARDEN.