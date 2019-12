IRON MAIDEN kommt erst nächstes Jahr, die IRON MAIDENS aber schon jetzt!

Für Fans der britischen Legende gibt es eine gute Nachricht: Es gibt ein Advents-Warmsingen mit Damenbegleitung. Die US-amerikanische Coverband THE IRON MAIDENS, bestehend aus fünf hart rockenden Musikerinnen, wirdein paar Gigs in Europa spielen und dabei in Bruchsaal und Augsburg Station machen. Auf Youtube findet man einige Videos, die wir hier aus rechtlichen Gründen nicht direkt verkinken können, die aber zeigen, dass die Band musikalisch nahezu perfekt spielt und Sängerin Kirsten Rosenberg die Songs großartig interpretiert. Nicht umsonst hat die Band, die aus fünf Profis besteht, zahlreiche Preise in den USA gewinnen können. Das Beste an einem Gig der Fünf ist jedoch, dass es ausschließlich Klassiker zu hören gibt und alles, was ab 1990 von den britischen Originalen zu hören war, nahezu komplett ausgelassen wird. Bleibt nur die Frage, wie textsicher man noch ist in den alten Gassenhauern. Übrigens: auch die alten Showeffekte werden dabei sein. Geht ja auch nicht ohne Eddie, oder?

Tickets gibt es für die meisten Konzerte der "Piece of Europe"-Tour noch bei Eventim oder an den Abendkassen, aber ruft vorher an, Konzert der IRON MAIDENS sind auch gerne mal ausverkauft. Lieber gleich ein Ticket bestellen.

02.12.2019, Fabrik, Bruchsal

03.12.2019, Spectrum Club, Augsburg

05.12.2019, Willemeen, Arnheim

06.12.2019, Christmas Bash, Geiselwind

07.12.2019, Ruhrpott Metal Meeting, Oberhausen

08.12.2019, Kulturfabrik Kofmehl, Solothurn

10.12.2019, De Verlichte Geest, Roeselare

11.12.2019, Melkweg OZ, Amsterdam

13.12.2019, Club Vaudeville, Lindau

14.12.2019, Bastard Club, Osnabrück

15.12.2019, KUZ, Mainz