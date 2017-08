IRON MONKEY mit neuem Album

Dieser britische Sludgedampfer, der 1999 nach dem Tod des Sängers J.P. Morrow und zwei hervorragend bitterbösen Alben unterging, gilt nicht wenigen in den Kreisen des derben Doomcores als Wegbereiter dieser Spielart des Metals. Nun gibt es die Band wieder: beim Qualitätslabel Relapse Records wird am 20.10.2017 das erste Album seit nunmehr fast 20 Jahren erscheinen. Das Material auf "9-13" haben die Nottinghamer Totalnihilisten im Frühjahr 2017 in ihrer Heimatstadt eingekloppt und sehr schnell ein dankbares Label gefunden.

Mit 'Omega Mangler' gibt es hier auch gleich mal die erste Keule...