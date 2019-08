IRON RAGE - Reunion-Show und

Das Heavy-Metal-Urgestein IRON RAGE aus Boston, Massachusetts, ist zurück und zwar im klassisschen Line-up mit Sänger/Gitarrist John Williams, Bassist Chris Dahlstedt und Drummer Tommi Gallo. Die reformierten Veteranen werden am 03.08.2019 im New World Tavern in Plymouth MA einen Comeback-Gig geben und zudem ebenfalls im August über Heaven And Hell Records ihr neues Album "Cold World Calling" veröffentlichen, das aus bisher auf CD unveröffentlichten Aufnahmen der Jahre 1979 bis 1989 besteht. Klassischer US Heavy Metal ist also garantiert, und - wie von Heaven And Hell nicht anders gewohnt - ein schönes Artwork ebenso. Wie immer ist das Album auf 500 Stück limitiert.



Der deutsche Vertrieb läuft wie üblich über Underground Power, Battle Cry Records und Pure Steel Records, damit ihr nicht das fürchterlich hohe Porto aus den USA bezahlen müsst.



Hier eine offizielle Hörprobe des Titelstücks via YouTube:

