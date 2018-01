IRON REAGAN und GATECREEPER splitten

Am 2. März veröffentlichen IRON REAGAN und GATECREEPER über Relapse Records eine Split-LP mit diesen Songs:

Side A - IRON REAGAN

1. Warning

2. Paper Shredder

3. Take the Fall

4. Proudly Unaccountable

5. Burn for This



Side B - GATECREEPER

1. Daybreak (Intro)

2. Dead Inside

3. War Has Begun

Von beiden Bands gibt es auch schon jeweils einen Song zu hören: