IRON VOID: Das dritte Album steht an!

Die britischen Doomer IRON VOID werden ihr drittes Werk im ersten Quartal 2018 über Shadow Kingdom Records veröffentlichen. Das Album wird auf den Namen "Excalibur" hören und folgende Lieder enthalten:

1. Dragon's Breath

2. The Coming of a King

3. Lancelot of the Lake

4. Forbidden Love

5. Enemy Within

6. The Grail Quest

7. A Dream to Some, A Nightmare to Others

8. The Death of Arthur

9. Avalon

Einen ersten Song mit dem Titel 'The Coming of a King' kann man bereits auf der Bandcamp-Seite von Shadow Kingdom Records hören.