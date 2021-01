ISLANDER: Neuer Song 'The Outsider' veröffentlicht

Das Trio ISLANDER, bestehend aus den Brüdern Mikey Carvajal und Chris Carvajal sowie ihrem Bandkollegen Erik Shea, haben am 29.01.2021 die neue Single 'The Outsider' via Better Noise Music veröffentlicht.



Frontmann Mikey Carvajal sagt zum neuen Lied: "In meiner Jugend fühlte ich mich von der Punkrock-Subkultur besonders angezogen, weil sie mich nicht wegstieß… The Outsider ist ein Song für jeden, der sich wie ein Außenseiter fühlt und jeden, der damit kämpft dazuzugehören... ihr sollt wissen, dass ihr geliebt werdet, dass ihr schön seid und dass ihr am Tisch von Islander immer willkommen seid. Vergesst das nie."

