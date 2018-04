ISSA läuft mit dem Rudel

So heißt nämlich ISSAa fünftes Studioalbum: "Run With The Pack". Laufen muss man aber nicht, denn die melodische Rockmusik der norwegischen Sängerin ist absolut überzeugend, wie das Video zum Titelsong beweist: Youtube.

Auf dem kommenden Album wird auch Deen Castronovo von THE DEAD DAISIES mitwirken. Er singt in de Lied 'My Sacrifice' mit Issa ein Duett: Youtube.

Und sogar einen dritten Song gibt es bereits in Videoform, nämlich 'Come Back Again': Youtube.

Okay, den finde ich jetzt nicht ganz so spannend, aber trotzdem, schlecht ist das auch nicht. Das Album ist seit Freitag über Frontiers im Handel erhältlich. Melodic Rock-Fans wissen, was zu tun ist...