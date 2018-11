IVANHOE: Besetzungswechsel und die Ankündigung für ein neues Album

Das Besetzungskarussell hat sich bei den deutschen Prog-Metallern IVANHOE gedreht und zwar gibt es mit Lars Vögtle einen neuen Mann an der Gitarre und den Posten des Schlagzeugers übernimmt künftig Bernd Heining.

Bassist Giovanni Soulas in einem persönlichen Statement dazu:

"Hi Leute,

leider mussten wir uns von Chuck Schuler und Rob Kudlek trennen. Wir danken Ihnen für viele Jahre gute Zusammenarbeit und vor allem für den Spass den wir viele Male miteinander hatten. Aber jetzt ist Zeit für Veränderung und Fortschritt! Neu im IVANHOE Boot sitzen jetzt Lars Vögtle an der Gitarre und Bernd Heining am Schlagzeug.

Was die Jungs sonst noch so machen und woher Sie kommen, erfahrt Ihr in den nächsten Tagen. Zudem sind wir gerade im Studio und nehmen unsere achte Scheibe "Blood & Gold" auf. Auch dazu später mehr!

Es grüßt Euch, Gio - IVANHOE"