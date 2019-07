IVORY TOWER: Neues Album im Anmarsch

Massacre Records wird am 23. August das neue Album "Stronger" der deutschen Progressive Power Metaller veröffentlichen. Aktuell gibt es schon einmal das ziemlich gelungene Artwork und die Trackliste:

1. The Offer

2. Loser

3. End Transmission

4. Money

5. In Me

6. Slave

7. Strong

8. Flight Of The Dragon

9. Life Will Fade

10. Passing

11. The Wolves You've Let In

12. One Day

Vorbestellen geht auch schon über diesen Link.