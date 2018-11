'Imagine' 30 Jahre ALIEN

Die Schweden feiern in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. 1988 erschien das selbstbetitelte Debütalbum, unter anderem mit der Coverversion 'Only One Woman', im Original von der Band MARBLES und aus dem Jahr 1968. Zur Feier dieses Jubiläums hat die Band eine andere Coverversion aufgenommen, nämlich John Lennons 'Imagine': Youtube.

Das Lied kann auf allen gängigen Plattformen digital erworben werden.