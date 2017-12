In Flammen Open Air 2018: CANNIBAL CORPSE bestätigt

Für das IN FLAMMEN-Open Air 2018 wurde soeben die amerikanische Band CANNIBAL CORPSE bestätigt.



Das Festival findet vom 12.-14.07.2017 in Torgau (Entenfang) statt.



Das aktuelle Programm sieht so aus:



MARDUK (SWE)

MEMORIAM (UK) – Members of Ex BOLT THROWER / BENEDICTION

KRISIUN (BRA)

NIFELHEIM (SWE)

VALLENFYRE (UK)

FLESHGOD APOCALYPSE (ITA)

BATUSHKA (PL)

ABSU (US)

HOLY MOSES (D)

SINISTER (NL)

SUICIDAL ANGELS (GRC)

MOURNING BELOVETH (IRL)

DISBELIEF (D)

GHOUL (USA)

ULTHA (D)

SKANNERS (ITA)

GRAVEYARD (ES)

ALFAHANNE (SWE) – erste Show in D!

ARMADA (MEX)

PROFANITY (D)

SEAR BLISS (HUN)

BLOOD (D)

BEHEADED (MLT)

ATARAXIE (FRA)

MACBETH (D)

INSANITY ALERT (AUT)

KRATER (D)

SERRABULHO (PRT)

5 STABBED 4 CORPSES (D)

THE GREAT COLD (D)

GRAVEYARD GHOUL (D)

TRAITOR (D)

HARMONY DIES (D)

BLOODY VENGEANCE (D)

NASHMEH (D)

MEATKNIFE (D)

DISTILLATOR (NL)

GATEWAY TO SELFDESTRUCTION (D)

