Intendantin: Mehr

Das kommt sehr überraschend. Wie die Intendantin des Mitteldeutschen Rundfunks Carola Wille in einem Interview des Branchendienstes Bilboard.net am Freitag verlauten ließ, ist es für sie denkbar, "eine Quote für die eher unterrepräsentierten Musikstile wie Avantgarde Pop, Heavy Metal oder Bluegrass in die tägliche Rotation der öffentlich-rechtlichen Radiosender des Verbundes einzuführen..." Wille, als Freundin harter Musik bereits des öfteren auf Festivals sichtbar, ist nur eine Befürworterin der Idee. Vor knapp einem Jahr hatte sich bereits die Programmchefin des RBB in dieser Richtung geäußert.

