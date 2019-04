Israelische Band WALKWAYS bei Nuclear Blast

Live durften die israelischen Alternativ-Metaller von WALKWAYS bereits AVANGED SEVENFOLD und IN FLAMES auf deren Tourneen begleiten. Nun gibt das Label Nuclear Blast die Vertragsunterzeichnung und die Veröffentlichung eines zweiten Albums bekannt. Heute wurde die erste Single 'Despair (For Heaven's Sake)' nebst Video veröffentlicht; der Langspieler "Bleed Out, Heal Out" soll am 14.06.2019 folgen.

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Daniel Lindhorst Tags: walkways nuclear blast bleed out heal out despair video