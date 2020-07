Die schwedischen Heavy Metal Band JACKWAVE veröffentlicht das Album "King Of The Sea" am 21. August auf CD. Der Vorverkauf beginnt am 07. August 2020. Das Album wird in einer limitierten Auflage von 500 Exemplaren (handnummeriert), Zertifikat und Hologramm erscheinen.

Aus dem Presseinfo:

"Die schwedische Band JACKWAVE hatte, 1985 gegründet, nicht einmal drei Jahre bis ihr Ende aufgrund von Besetzungswechseln gekommen war. In dieser Zeit veröffentlichten die Musiker aus Boxholm zwei Singles und zwei Demos. Zur gleichen Zeit waren zwei andere Bands aktiv, deren Stil sehr ähnlich war: IRONCROSS aus Finnland und HEAVY LOAD, die einheimische schwedische Konkurrenz. In Sachen Songwriting stand JACKWAVE beiden Bands nicht nach und auch gesanglich war man auf Augenhöhe. Wenn man heute den Kultstatus der beiden genannten Bands mit dem von JACKWAVE vergleicht, wird schnell klar, dass hier ein Riesenunterschied besteht, der musikalisch völlig unbegründet ist.

JACKWAVE hatten wohl bei der Metal-Gemeinde kaum eine Chance, weil selbstproduzierte Singles im Eigenvertrieb veröffentlicht, auch nur absoluten Spezialisten bekannt waren und sind. Mit der Wiederveröffentlichung aller Songs, die JACKWAVE in ihrer kurzen Phase des Bestehens aufgenommen haben, ändert sich das hoffentlich. Die Hitdichte ist immens und fasziniert noch über 30 Jahre später."



TRACKLISTE:

1. Wardance ('86)

2. No Feeling

3. Fast Breath

4. King Of The Sea

5. I'll Be There

6. Fight For Your Life

7. Wardance ('87)

8. Rising Star

9. Release Me

Gesamtspielzeit: 33:39 min



Besetzung:

Janne Person, Mikael Abbe Sjöström, Benke Broman – Gesang

Johan Pettersson, Björn Bönne Holtensson, Mats Heinebäck – Bass

Johan Pettersson, Fredric Linderoth – Gitarre

Toni Lindgren, Janne grunditz – Gitarre

Stefan Axelsson, Mathias Abrahamsson – Schlagzeug