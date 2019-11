JACK SLAMMER auf Tour!

Die Schweizer Rocker JACK SLAMER kündigen einige neue Tourdaten in Deutschland und der Schweiz für Anfang Dezember an.



Folgengede Termine sind bestätigt:



29.11. CH Olten - Coq d’Or (w/ THE YELINS, UMUT ADAN)

30.11. CH Spiez - Rox Music Bar

04.12. D München - Backstage (Club) (w/ BUCKETS N JOINTS)

05.12. D Berlin - Wild at Heart

06.12. D Viersen - Rockschicht (w/ BUCKETS N JOINTS)

07.12. CH Altdorf - Vogelsang



Seht hier noch das aktuelle Video zur Single 'Honey & Gold'vom dieses Jahr erschienenen selbstbetitelten Debüt:









