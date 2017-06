JACK STARR'S BURNING STARR mit neuem Album!

Das neue Werk des ehemaligen VIRGIN STEELE-Gitarristen wird über High Roller Records erscheinen und "Stand Your Ground" heißen. Das fast 80 Minuten lange Album, das unter der Regie von Kevin Burnes eingespielt wurde, wird wieder mit einem Cover von Ken Kelly erscheinen, der bereits für MANOWAR, KISS und RAINBOW tätig war, und der auch den Vorgänger "Land Of The Dead" visuell veredelte. Das Line-Up der Band besteht aus Jack Starr (guitar), Ned Meloni (bass guitar, ex JOE LYNN TURNER band, ex DEVIL CHILDE and PHANTOM LORD), Kenny Rhino Earl (drums, ex MANOWAR, ebenfalls bei ROSS THE BOSS tätig) und Todd Michael Hall (vocals, ebenfalls bei RIOT V tätig). Am 25. August wird man das Album als CD, Doppel-Vinyl und Download erwerben können.

