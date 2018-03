JADED HEART: Neue Videos

Am 30. März wird "Devil's Gift" erscheinen, das neue Album der deutschen Melodic Rocker. Daraus stammen die beiden Videos zu 'One World': Youtube...

und 'Wasteland': Youtube

Hier ist die Trackliste des Albums:

Wasteland

The Enemy

Set Free

Scream Of Anger

Tears Of Our World

Phoenix

One World

Story Of My Life

Coming Home

Conspiracy Of Science

Final Moment

Black Days (Digipak Bonus)

Flying High (Digipak Bonus)