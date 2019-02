JADIS bringt

Eine zweite Compilation mit neu abgemischten und aufgenommenen Liedern der Brit-Progger gibt es nun käuflich zu erwerben. Hier sind ein paar Höreindrücke: Youtube.

Auf der Scheibe sind diese Lieder vertreten:

1. Theres a light - recorded during their brief yet very successful return to gigging earlier last year.

2. Truth from the lies - A new unreleased track

3. No Sacrifice - edited and remixed with replayed drums and keyboards.

4. What kind of reason - remixed and edited version from 'Fanatic

5. Standing still - remixed version from 'Photoplay'

6. Photoplay - a completely revamped, reworked and extended version of this instrumental from 'Photoplay'

which now has Drums and Bass added.

7. Daylight fades - recorded live earlier last year .

8. Hear us - end section - recorded live earlier last year

9. Animated - a new unreleased instrumental track

10. Your own special way - a cover of the Genesis song from 'Wind & Wuthering.

Myself and Martin have been playing this at some of the 'House' gigs

11. Comfortably numb - our take on the Pink Floyd classic recorded

at one of our garden gigs back in 2001. This is remastered from the 'Alive Outside' CD 2001.

Bestellungen können auf der Bandwebseite aufgegeben werden.

Quelle: Jadis Redakteur: Frank Jaeger Tags: jadis medium rare 2