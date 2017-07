JAG PANZER - erste Hörprobe zum kommenden Album

Die Colorado-Metaller von JAG PANZER haben mit 'Far Beyond All Fears' die erste Auskoppelung des kommenden Albums "The Deviant Chord" (VÖ: 29.09.2017 über SPV/Steamhammer) in ein Lyric-Video gegossen, das ihr nun auf YouTube bestaunen könnt.

Das Album, welches ein Werk des serbischen Künstlers Dusan Markovic ziert, kann inzwischen auch vorbestellt werden, und zwar über folgenden Link:

https://jagpanzer.lnk.to/TheDeviantChord

https://www.youtube.com/watch?v=47eP5qTRH2A