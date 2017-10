JEFF LYNNE'S ELO: Livealbum vom Wembley-Konzert

2015 brachte Jeff Lynne mit seinem reaktivierten ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA, oder kurz ELO, das Comebackalbum "Alone In The Universe" heraus. In diesem Jahr spielte die Truppe dann einige Konzerte mit neuem und vor allem altem Material. Ein Mitschnitt der Show im Londoner Wembley-Stadion wird am 17. November unter dem Namen "Wembley Or Bust" veröffentlicht. Das Livealbum erscheint als Doppel-CD, CD/DVD-Paket, CD/Blu-Ray-Paket und Tripel-LP. Wir haben schon mal die Tracklist:



1. “Standin' In The Rain”

2. “Evil Woman”

3. “All Over The World”

4. “Showdown”

5. “Livin' Thing”

6. “Do Ya”

7. “When I Was A Boy”

8. “Handle With Care”

9. “Last Train to London”

10. “Xanadu”

11. “Rockaria!”

12. “Can't Get It Out Of My Head”

13. „10538 Overture”

14. „Twilight”

15. „Ma-Ma-Ma Belle”

16. “Shine A Little Love”

17. “Wild West Hero”

18. “Sweet Talkin' Woman”

19. “Telephone Line”

20. “Turn To Stone”

21. “Don't Bring Me Down”

22. “Mr. Blue Sky”

23. “Roll Over Beethoven”

Quelle: http://www.promo-team.de/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: jeff lynnes elo elo electric light orchestra wembley or bust jeff lynne