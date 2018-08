JEFF LYNNE’S ELO - Im September bei uns auf Tour!

Mit Stücken wie 'Don't Bring Me Down', 'Livin' Thing' und 'Roll Over Beethoven' schrieb das ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA Rockgeschichte. Jetzt kommt Jeff Lynne im September mit ELO nach Deutschland und Österreich. Ein Großteil der Shows ist bereits ausverkauft, bzw. Tickets sind rar. Wer also noch mit dabei sein will, sollte sich beeilen.



JEFF LYNNE’S ELO Tourdaten:

Di. 18.09.2018 Hamburg - Barclaycard Arena



Mi. 19.09.2018 Berlin - Mercedes-Benz Arena



Fr. 21.09.2018 München - Olympiahalle



So. 23.09.2018 Wien - Stadthalle*



Di. 25.09.2018 Mannheim - SAP Arena



Hier ein Ausschnitt aus der letzten November erschienenen CD/DVD "Wembley Or Bust". Diese Nummer dürfte mit Sicherheit auch im September mit im Programm sein, neben den zahlreichen weiteren Hits!