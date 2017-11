JESS AND THE ANCIENT ONES startet in Kürze die

Anfang Dezember bringt die finnische Psychedelic Rock Band JESS AND THE ANCIENT ONES ein neues Album mit dem Titel "The Horse And Other Weird Tales" (VÖ: 01.12.2017) heraus, welches auch im aktuellen Soundcheck von unserer Redaktion unter die Lupe genommen wurde. Paralell dazu geht die Truppe mit ihren Kollegen von CARONTE und ANOMALIE auf Tour, die ebenfalls mit neuem Material aufwarten können.

Die "Rise Of The Cosmic Fire"-Shows werden in folgende Städte stattfinden:

08.12.17 - STUTTGART, CLUB ZENTRAL (DE)

09.12.17 - BERLIN, BI NUU (DE)

10.12.17 - ERFURT, FROM HELL (DE)

11.12.17 - VIENNA, VIPER ROOM (AT)

12.12.17 - INNSBRUCK, PMK (AT)

13.12.17 - MILANO, CIRCOLO MAGNOLIA (IT)

14.12.17 - OLTEN, COQ D'OR (CH)

15.12.17 - WEINHEIM, CAFÉ CENTRAL (DE)

16.12.17 - EINDHOVEN METAL MEETING (NL)**

** ohne CARONTE

