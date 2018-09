JET BLACK SEA hat den Überblick

Das über Freia Music erscheinende dritte Album der englisch-holländischen Kooperation wird "The Overview Effect" heißen und am 20. September in die Hände der Fans gelangen. Aus dem Album gibt es den letzten Song 'Home (E.D.L.)' als Video: Youtube.

Das Alnum ist der Abschluss einer Trilogie und wird einen über 35-minütigen Longtrack enthalten.