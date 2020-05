Das neue Lied der Band aus Cancun heißt 'Blinding Light' und stammt von dem ersten Longplayer der Band, die zuvor bereits eine EP mit dem Titel "Zero Hour" produziert hat. "Endless Nights" wird am 17. Juli über Pride And Joy Music erscheinen:

