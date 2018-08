JILL JANUS von HUNTRESS verstorben

Wir trauern um Jill Janus, die Sängerin der US-Metal-Band HUNTRESS. Die Band bestätigte auf Facebook Gerüchte, dass Jill Janus durch Suizid verstorben ist. Jill war 1975 geboren worden und ist am 14.08.2018 im Alter von 42 Jahren aus dem Leben getreten. Das ehemalige Playboy-Model war als DJ aktiv gewesen und hatte mit HUNTRESS drei Alben veröffentlicht. Das Debüt "Spell Eater" hatte damals durchaus Staub in der Szene aufgewirbelt, und auch "Starbound Beast" und "Static" konnten, nicht zuletzt aufgrund ihres überragenden Gesangs, viele Fans begeistern. Ich habe meist den Song 'Eight Of Swords' im Ohr, wenn ich an die Band denke. Janus beendete ihr Leben außerhalb von Portland, Oregon, in den USA. Sie litt lange an verschiedenen mentalen Erkrankungen.

Wir hoffen, dass sie nun Frieden findet.

Für alle, die selber über Suizid nachdenken, empfehlen wir einen Anruf bei der Telefonseelsorge: 0800/111 0 111. Es ist wichtig, mit diesen Gedanken nicht alleine zu bleiben!