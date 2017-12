Die Promo-Buben schreiben allen Ernstes "ein neues Jimi Hendrix-Album" in der Pressemitteilung. Nun ja, das ist natürlich irgendwo zwischen Leichenfledderei und Fan-Bedienung, aber ein bisschen Rechtfertigung haben die Werbeleute auch, denn das Album wird immerhin zehn bisher unveröffentlichte Titel enthalten, die alle zwischen 1968 und 1970 im Studio aufgenommen wurden. Damit ist "Both Sides of the Sky" der Abschluss der Trilogie mit Aufnahmen aus den Archiven des Gitarristen nach "Valleys of Neptune" von 2010 und "People, Hell and Angels" aus dem Jahr 2013.

Produziert wurde das Album von John McDermott, Janie Hendrix und Eddie Kramer. McDermott sagt dazu: "Seit Experience Hendrix 1997 damit anfing, Jimis Katalog aufzuarbeiten, war unser Ziel, den Fans die wichtigsten Aufnahmen ihres Idols in der bestmöglichen Qualität zu liefern. Wir sind sehr stolz, dass uns das gelungen ist. Darüber hinaus haben wir darauf Wert gelegt, die Releases auch im passenden Kontext zu präsentieren."

Viele der Albumtracks wurden von Jimi Hendrix, Billy Cox und Buddy Miles aufgenommen, aber auch zahlreiche Gastmusiker sind dabei. Das Album kann bereits vorbestellt werden, aber ich würde noch ein bisschen warten, aktuell ist der Preis bei den einschlägigen Online-Portalen, die es bereits anbieten, noch ein wenig happig. Sind ja noch fast drei Monate hin.