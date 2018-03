Heute ist "Both Sides Of The Sky" erschienen, eine Compilation mit unveröffentlichten Studioaufnahmen aus den Archiven der Sony. Wer noch unentschlossen ist, sollte sich mal den coolen Song im Video zu 'Lover Man' ansehen undn -hören: Youtube.

Das Album kann bereits als CD, Download oder Doppel-Vinyl erworben werden

