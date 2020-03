JOACHIM WITT: Veröffentlichung von

Durch die aktuellen Umstände muss die Veröffentlichung des neuen Albums von JOACHIM WITT verschoben werden. "Rübezahls Rückkehr" soll nun am 08.05.2020 via Ventil/The Orchard/Sony erscheinen-passend zum 40. Jubiläum seines ersten Hitalbums "Silberblick" mit dem NDW-Hit 'Der Goldene Reiter'. Neben dem Song 'Geist an das Licht' und die 'Die Rückkehr' wurden bereits zwei Songs aus dem Werk veröffentlicht.

Die Tracklist liest sich so:

1. Geist an das Licht

2. Kopfschwul

3. Die Rückkehr

4. Schmerzende Welt

5. Gib mir den Himmel

6. Steinzeit

7. Ich bin immer noch hier

8. Wo blüht der Mohn

9. Zora

10. Rote Tränen

11. Windstille



Eine Tour dazu ist zu folgenden Terminen geplant. Ob diese durch die aktuelle Lage überhaupt stattfinden kann, ist derzeit noch unklar.

"Rübezahls Rückkehr"-Die Tour 2020

Support: EKLIPSE Special Guests



23-04-2020 Görlitz -Kulturbrauerei

24-04-2020 Erfurt - HSD

30-04-2020 Magdeburg -Factory

01-05-2020 Oberhausen - Kulttempel

02-05-2020 Frankfurt (am Main) - Das Bett

08-05-2020 Dresden -Tante Ju

09-05-2020 Leipzig - Haus Auensee

10-05-2020 München - Backstage

14-05-2020 Hannover - Musikzentrum

15-05-2020 Berlin -Kesselhaus

16-05-2020 Hamburg - Mojo Club