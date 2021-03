JOANNA CONNOR: neues Album und Video veröffentlicht

Mit "4801 South Indiana Avenue" hat die aus Chicago stammenden Gitarristin und Sängerin Joanna Connor vor wenigen Tagen ihr bereits 14. Album abgeliefert. Der Titel geht auf den legendären Blues-Club "Theresa's Lounge", der sich an eben jener Adresse befand.

Die überaus beherzt in die Saiten langende "Queen Of Blues" hat bereits mit Genre-Ikonen wie James Cotton oder Buddy Guy gearbeitet, aber auch Kooperationen mit Jimmy Page in der Biographie stehen.

Ein ganz spezielles Verhältnis scheint sie zu Joe Bonamassa zu pflegen, schließlich erscheit ihr neues Werk über dessen Label Keeping The Blues Alive und zudem hat sich Joe höchstpersönlich an die Regler gesetzt um die Songs aufzunehmen.

Wer der Lady in dem vor wenigen Tagen veröffentlichten Video zu 'Destination' zuschaut und zuhört, dürfte wissen, warum:

