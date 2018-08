JOE BONAMSSA: neues Album

An die Tatsache, dass JOE BONAMASSA mit zu den veröffentlichungsfreudigsten Künstlern unter der Sonne zählt, sollte man sich inzwischen gewöhnt haben. Von daher sollte die Verwunderung darüber gering sein, dass sich der Gitarrenhexer in diesem Jahr nach seiner Kooperation mit BETH HART und dem Tribute-Live-Album an seine Jugend-Helden mit dem Titel "British Blues Explosion Live" ein weiteres Mal die Ehre gibt und mit "Redemption" sein inzwischen bereits dreizehntes Studioalbum kredenzt.

Auf diesem, am 21. September über Provogue / Mascot Label Group aufgelegten Dreher beschränkt sich Joe erneut ausnahmslos auf eigenes Material, zum dritten Mal in Folge auf einem Studiowerk übrigens.

Um die Wartezeit ein wenig zu verkürzen, gibt es nach dem ersten Video zum Titeltrack

auch bereits eines zu 'King Bee Shakedown' zu sehen

Auch auf der Bühne wird der leidenschaftliche Gitarrensammler in diesem Jahr bei uns noch einmal sehen sein, und zwar beim nächsten Teil der "The Guitar Event Of The Year"-Gastspielreise, die in folgenden Städten bzw. Locations Halt machen wird:

01.10.18 Rostock, Stadthalle

02.10.18 Oberhausen, König-Pilsener Arena

03.10.18 Mannheim, SAP Arena

05.10.18 Fulda, Esperantohalle

06.10.18 Wetzlar, Rittal Arena

08.10.18 Neu-Ulm, Ratiopharm Arena