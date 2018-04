JOE LYNN TURNER auf dem Weg der Genesung

Der Sänger mit der starken Stimme, den wir von FANDANGO, RAUNBOW, YGWIE MALMSTEEN'S RISING FORCE, HTP und SUNSTORM kennen, wurde letzte Woche in Weißrussland ins Krankenhaus eingeliefert. Mittlerweile ist klar, dass er einen Herzanfall erlitten hat, genauer gesagt einen Myokardinfarkt. Er befindet sich im Krankenhaus, aber sein Zustand ist stabil und er will unbedingt so schnell wir möglich auf die Bühne zurückkehren.

