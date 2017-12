JOHNNY DEATHSHADOW: Remix und frische Tour-Dates

Wave Gotik Treffen, totaler Abriss auf dem Wacken Open Air und der morgendliche Headliner nach KORN auf dem M'Era Luna - in diesem Jahr hat JOHNNY DEATHSHADOW so ziemlich alles abgeräumt, was zu holen ist. Doch anstelle sich ins stille Kämmerlein zu verziehen, hecken die Hamburger in diesen Tagen bereits den nächsten großen Coup aus: Derzeit arbeitet JOHNNY DEATHSHADOW am Nachfolgealbum zu "Bleed With Me".

Um ihre Fans nicht allzu lange warten zu lassen, erscheint bereits am 22. Dezember ein Gravity Shock Remix der Single 'Kill The Lights'. Und Weihnachten ist gerettet!

Tourdaten:

12.01.2018 Hell on Earth - Hamburg, Markthalle - Headliner-Show!

23.02.2018 Wacken Winter Nights - Wacken

01.03.2018 Frankfurt, Nachtleben - Tour mit CYPECORE

02.03.2018 Köln, Jungle Club - Tour mit CYPECORE

03.03.2018 München, Backstage - Tour mit CYPECORE

08.03.2018 Nürnberg, Z-Bau - Tour mit CYPECORE

09.03.2018 Berlin, Maze - Tour mit CYPECORE

10.03.2018 Hamburg, Logo - Tour mit CYPECORE

07.04.2018 Heidelberg, Halle02 - Tour mit DIE KRUPPS

26.04.2018 Berlin, Kesselhaus - Tour mit DIE KRUPPS

27.04.2018 Schlachthof Wiesbaden - Tour mit DIE KRUPPS

29.04.2018 Düsseldorf, Zakk - Tour mit DIE KRUPPS