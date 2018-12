JOHN DIVA AND THE ROCKETS OF LOVE: 'Lolita' Video online

'Lolita' nennt sich die erste Video-Auskopplung von JOHN DIVA AND THE ROCKETS OF LOVE. SPV wird das Album "Mama Said Rock Is Dead" am 08. Februar 2019 veröffentlichen. JOHN DIVA AND THE ROCKETS OF LOVE macht Hard Rock im Stile der Achtziger, als Bands wie POISON, CINDERELLA, SLAUGHTER und natürlich die übermächtigen MÖTLEY CRÜE noch auf Dauerrotation im TV liefen. Youtube.

john diva and the rockets of love mama said rock is dead lolita