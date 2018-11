JOHN DIVA AND THE ROCKETS OF LOVE mit Debütalbum, Tourdaten allein und mit KISSIN' DYNAMITE

SPV wird am 8.Februar das Album "Mama Said Rock IsDead" veröffentlichen. JOHN DIVA AND THE ROCKETS OF LOVE macht Rock im Stile der Achtziger auf diesen Tracks:

1. WHIPLASH 3:31

2. LOLITA 3:52

3. ROCK N' ROLL HEAVEN 4:09

4. WILD LIFE 4:03

5. BLINDED 4:00

6. DANCE DIRTY 3:58

7. JUST A NIGHT AWAY 4:06

8. FIRE EYES 4:38

9. GET IT ON 3:56

10. LONG LEGS 3:32

11. TOXIC 3:25

12. ROCKET OF LOVE 4:03

Live kann man auch dabei sein:

08.12. Oberhausen - Kulttempel/Nikolaut (ausverkauft)

14.12. Erlensee - Erlensee rockt

22.12. Solingen - Cobra



2019

08.02. Hagen - Stadthalle (Album Release Show)

09.02. Bensheim - Rex (Album Release Show)

31.03. CH-Davos - Coverfestival

02.-07.05. DE/GB - Rock The Boat

17.05. Dexheim - Kultur auf dem Hof

18.05. Koblenz - Cafe Hahn

Außerdem wird die Band für KISSIN' DYNAMITE eröffnen:

15.03. Osnabrück - Bastard Club

20.03. Berlin - BiNuu

22.03. Leipzig - Hellraiser

30.03. Hannover - Musikzentrum

05.04. Köln - Kantine

06.04. Hamburg - Markthalle

12.04. München - Backstage

13.04. Stuttgart - LKA Longhorn

17.04. AT-Wien - Flex

19.04. AT-Graz - Explosiv

20.04. AT-Wörgl - Komma

Quelle: SPV Redakteur: Frank Jaeger Tags: john diva and the rockets of love kissin dynamite