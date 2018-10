JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE: Deal mit SPV

Mit dem Signing von JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE hat SPV einen richtig schönen Fang gemacht. Was vor gut sechs Jahren als 80er Rockshow mit Tribut an Bands wie VAN HALEN, MÖTLEY CRÜE, AEROSMITH oder BON JOVi begann, hat sich in der Zwischenzeit zu einem eigenständigen Act entwickelt, bekannt für seine heißen Bühnenshows.



Hier mal ein Video vom Offiziellen JOHN DIVA Youtube Channel mit einer wie ich finde sehr coolen Version der JANIS JOPLIN Nummer 'Piece Of My Heart', was die Band von ihrer ruhigeren Seite zeigt.







Für den 8. Februar 2019 wurde jetzt das Debütalbum "Mama Said Rock Is Dead" angekündigt. Bereirts am 23. November erscheint die Vorabsingle 'Lolita'. Wir sind gespannt!



Wer sich selbt ein Bild von den Livequalitäten machen möchte kann dies bei folgenden bestätigten Konzerten machen:



JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE - Live 2018/2019



2018



19.10. Mallorca - Full Metal Holiday

27.10. Vechta - Gulfhaus

02.11. Lübeck - Radio BOB! Nacht

24.11. Siegburg - Kubana

08.12. Oberhausen - Kulttempel/Nikolaut (ausverkauft)

14.12. Erlensee - Erlensee rockt

22.12. Solingen - Cobra



2019



08.02. Hagen - Stadthalle (Album Release Show)

09.02. Bensheim - Rex



