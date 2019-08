JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE: Headliner-Tour angekündigt

Nach den erfolgreichen Support-Dates für KISSIN‘ DYNAMITE im März und April 2019 haben die Glamrocker endlich auch ihre eigene Headliner-Tournee im Herbst/Winter angekündigt.

JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE– Live



Festivals 2019



24.08. Schleswig - Baltic Open Air

25.08. Waltrop - Parkfest

30.08. CH-Schlieren - Live im Park

07.09. Bernburg - Rock im Schloss

27.09. Nassau - Michelrock



"Mama Said Rock Is Dead"-Tour 2019



05.10. München - Strom

31.10. Nürnberg - Hirsch

02.11. Ludwigsburg - Rockfabrik

08.11. Rietberg - Cultura

09.11. Schrecksbach - Mylord

16.11. Köln - Eltzhof

22.11. Aschaffenburg - Colos-Saal

23.11. Rastatt - Reithalle

29.11. Bremen - Tivoli

30.11. Essen - Turock

21.12. Solingen - Cobra

26.12. Osnabrück - Rosenhof

27.12. Hamburg - Knust

28.12. Berlin - Musik & Frieden



Seht hier den Tourtrailer:





Tickets für die Tour sind über Wizard Promotions erhältlich: