JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE: Neues Video veröffentlicht

Die Glam Rocker JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE haben mit 'American Amadeus' den Titetrack ihres kommenden Albums als neue Single mit dazugehörigem Video veröffentlicht. Der Song ist ist auf allen digitalen Plattformen erhältlich: https://JohnDiva.lnk.to/AmericanAmadeusSingle



Seht euch das Video hier an:







Das neue Album "American Amadeus" erscheint am 15. Januar 2021 über SPV/Steamhammer als CD DigiPak, 2LP Gatefold Edition (mit 3 Bonus Tracks), Download und Stream: https://JohnDiva.lnk.to/AmericanAmadeus

