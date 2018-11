JOHN GARCIA stonert mit Text

Das neue Textvideo des Wüstenrockers heißt 'Chicken Delight'. Es ist nicht klar, ob er damit sein Abendessen meint, aber hören und lesen kann man hier: Youtube.

Das Album mit dem Titel wird unter dem Banner JOHN GARCIA AND THE BAND OF GOLD am 4. Januar veröffentlicht werden und kann bereits auf verschiedenen Plattformen vorbestellt werden. Übrigens geht der ex-KYUSS-Musiker mit seiner neue Truppe danach mit DEAD QUIET auf Tour:

23.01.19 FR - Paris / Le Trabendo

24.01.19 FR - Bordeaux / Le Krakatoa

25.01.19 ES - Madrid / Caracol

26.01.19 ES - Barcelona / Razzamatazz 2

28.01.19 FR - Lyon / Le Kao

29.01.19 CH - Zürich / Bogen F.

30.01.19 IT - Mailand / Santeria Club

31.01.19 DE - München / Backstage Halle

02.02.19 AT - Graz / Explosiv

03.02.19 HU - Budapest / A38

04.02.19 CZ - Prag / Rock Café

05.02.19 DE - Nürnberg / Hirsch

07.02.19 DE - Jena / F-Haus

08.02.19 DE - Berlin / SO36

09.02.19 DK - Kopenhagen / Loppen

10.02.19 NO - Oslo / John Dee

12.02.19 FI - Helsinki / Tavastia

14.02.19 SE - Stockholm / Debaser Strand

15.02.19 SE - Gothenburg / Sticky Fingers

16.02.19 DE - Hamburg / Gruenspan

17.02.19 DE - Köln / Helios 37

19.02.19 BE - Leuven / Het Depot

20.02.19 DE - Aschaffenburg / Colos-Sal

21.02.19 DE - Essen / Turock

22.02.19 NL - Tilburg / 013

23.02.19 UK - London / O2 Academy Islington