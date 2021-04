JOINTHUGGER veröffentlicht morgen EP

Das norwegische Stoner-Doom-Trio, dessen Debüt "I Am No One" erst im vergangenen Jahr erschienen ist, stellt am 02.04.2021 die erste ihrer beiden, für dieses Jahr angekündigten Veröffentlichungen zur Verfügung. Dabei handelt es sich um einen Song mit einer Länge von achtzehneinhalb Minuten.

