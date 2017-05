JONNY LANG kündigt neues Album für August an

Das Blues-Wunderkind der 90er ist zurück. Am 25. August will der amerikanische Sänger und Gitarrist Jonny Lang sein nächstes Studioalbum "Signs" veröffentlichen. Die Tracklist liest sich wie folgt:



01. Make It Move

02. Snakes

03. Last Man Standing

04. Signs

05. What You’re Made Of

06. Bitter End

07. Stronger Together

08. Into The Light

09. Bring Me Back Home

10. Wisdom

11. Singing Songs



Die Tour zum Album wird ihn auch nach Deutschland und Nachbarländer führen:



21.10.17 NL-Utrecht, Tivoli (Ramblin’ Roots Festival)

22.10.17 NL-Zwolle, Hedon

23.10.17 Köln, Gloria

25.10.17 Berlin, Columbia Club

27.10.17 Hamburg, Mojo

14.11.17 Wien, Porgy & Bess



Zusätzliche Konzerte sind möglich.

Quelle: https://www.netinfect.de Redakteur: Stefan Kayser Tags: jonny lang signs tourdaten 2017