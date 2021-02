JO BELOW: Neuer Song 'I Confess' veröffentlicht

Die in Helsinki ansässige Hardrock-Band JO BELOW hat mit 'I Confess' die zweite Single aus ihrer neuen EP "No Control" veröffentlicht. Diese wird am 16.04.2021 via Inverse Records erscheinen. Bereits im Januar hatte die Band den Song 'Ms. Death' herausgebracht.



Die Tracklist liest sich so:

1. Ms. Death

2. Where Are You Now?

3. Another Dimension

4. I Confess

5. No Control

