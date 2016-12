Es war ihr zehntes Studioalbum, und es war und ist das kommerziellste Werk der Briten. Mit de, Titelsong und 'Parental Guidance' enthält die Scheibe zwei Hits, die ein breites Publikum erreichten, aber für die alten Fans erst einmal gewöhnungsbedürftig waren. Am 3. Februar 2017 wird nun zum 30-jährigen Jubiläum eine fette Neuausgabe erscheinen, die auch für diejenigen interessant sein düfte, die - wie ich - im Jahr der Originalveröffentlichung die Nase rümpften (hey, nicht vergessen, die Scheibe erschien direkt nach dem großartigen "Defenders Of The Faith", da war ich auf etwas ganz Anderes gepolt als auf Keyboards und Popappeal!), denn das Bonusmaterial ist klasse. Die Edition wird als Dreifach-CD, Download und als Vinyl erscheinen.

Die Band kommentiert die Neuausgabe so: "Man sagt, die 80er waren das beste Heavy-Metal-Jahrzehnt überhaupt und wir bretterten durch diese Dekade, um uns auf halbem Weg mit TURBO auf komplett unbekanntes Territorium zu wagen. Wir haben immer daran geglaubt, dass es für Metal keine Grenzen geben darf - und deshalb packten wir technische Neuerungen in unsere Songs. So entstanden neue Ideen, und wir transportierten unseren Sound auf einen neuen Level. Die Tracks demonstrieren auch eine andere Seite unserer Kreativität und zeigen, dass Judas Priest musikalisch auf die speziellen Befindlichkeiten jener Zeit reagieren konnte – die `Fuel For Life´-Tour brachte die Dekadenz der 80er auf den Punkt!"

Tracklisting



DISC ONE – TURBO: REMASTERED

1. Turbo Lover

2. Locked In

3. Private Property

4. Parental Guidance

5. Rock You All Around The World

6. Out In The Cold

7. Wild Nights, Hot & Crazy Days

8. Hot For Love

9. Reckless



DISC TWO – LIVE AT THE KEMPER ARENA, KANSAS CITY

1. Out In the Cold

2. Locked In

3. Heading Out To The Highway

4. Metal Gods

5. Breaking The Law

6. Love Bites

7. Some Heads Are Gonna Roll

8. The Sentinel

9. Private Property

10. Desert Plains

11. Rock You All Around The World



DISC THREE- LIVE AT THE KEMPER ARENA, KANSAS CITY

1. The Hellion

2. Electric Eye

3. Turbo Lover

4. Freewheel Burning

5. Victim Of Changes

6. The Green Manalishi (With The Two -Pronged Crown)

7. Living After Midnight

8. You've Got Another Thing Coming

9. Hell Bent For Leather