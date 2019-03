JUGGERNAUT - Anthology-Box über Metal Blade

Metal Blade wird am 29.03.2019 ein CD-Boxset der Texas-Thrasher JUGGERNAUT veröffentlichen, das deren beide Studioalen "Baptism Under Fire" (1986) and "Trouble Within" (1987) auf CD enthalten wird, beide um einiges Bonusmaterial angereichert. Auf Vinyl werden beide alben gesondert erscheinen. Der genaue musikalische Inhalt ist unten beschrieben; es handelt sich um 10 ältere Non-Album-Aufnahmen und zwei brandneue Aufnahmen.



Die enthaltenen Demosongs werden remastert sein und das Boxset wird ein 52-steitiges Buch mit Linernotes und exklusiven Photos enthalten. Mit seiner Veröffentlichung Ende März kommt das Boxset zum einen pünktlich zum 35. Bandjubiläum, und zum anderen auch rechtzeitig, um euch noch ausgiebig auf den Auftritt der Band beim "Keep It True"-Festival vorzubereiten, das am 26.-27.04.2019 in Lauda-Königshofen stattfinden wird.

Erhältlich auf Vinyl:

"Baptism Under Fire"

• 180 g black vinyl

• Red/white marbled vinyl – ltd. 300

• Clear w/black smoke marbled vinyl – ltd. 200

• Blood splattered vinyl – ltd. 100 (KIT-exclusive)

"Trouble Within"

• 180 g black vinyl

• Red/black marbled vinyl – ltd. 300

• Opaque grey marbled vinyl – ltd. 200

• Orange/red splattered vinyl – ltd. 100 (KIT-exclusive)

Inhalt des CD-Boxsets (Trackliste):



DISC 1 - "Baptism Under Fire" (1986)

01. Impaler

02. Slow Death

03. Cast The First Stone

04. Rains Of Death

05. Cut Throat

06. All Hallow's Eve

07. Burn Tonight

08. Juggernaut

09. Purgatory's Child

10. Blizzards

11. Hang 'em High

12. Honey Bun

Bonus tracks:

13. In The Blood Of Virgins (from "Metal Massacre VII")

14. Vengeance (EP version)

15. Impaler (EP version)

16. Slow Death (EP version)

17. All Hallow's Eve (EP version)

18. Hang 'Em High (EP version)

19. Burn Tonight (EP version)

DISC 1 CREDITS:

Tracks 01-12 taken from the "Baptism Under Fire" LP 1986,

track 13 taken from the "Metal Massacre VII" LP 1986.

Tracks 01-13 recorded at Studio West, Austin, TX, March 1986. Engineered by Kerry Crafton. Produced by Juggernaut & Kerry Crafton.

Tracks 14-19 taken from the previously unreleased "Iron Works" EP. All music by Scott Womack, all lyrics by James Satchell and Harlan Glenn. "Cut Throat" & "Slow Death" - music by Scott Womack, lyrics by Scott Womack and Harlan Glenn. All songs mastered by Bart Gabriel, January 2019.



DISC 2 - "Trouble Within" (1987)

1. Without Warning

2. Vengeance

3. Russian Roulette

4. The Calm Before...

5. The Swarm

6. Trouble Within

7. Weeping in Fire

8. Onslaught of the Hordes

9. The Pirate's Blade

10. Stellae Rubeae



Die Presseinfo enthält bisher leider keine Inhaltsangabe zu den Bonustracks der 2. CD des Boxsets.