JUPITER HOLLOW: Neues Album im Juni

Das kanadische Prog-Duo JUPITER HOLLOW kündigt für den 12. Juni sein nächstes Album "Bereavement" an und gibt Cover und Trackliste bekannt:



1. L’Eau du Papineau (3:58)

2. Scarden Valley (5:12)

3. The Rosedale (6:26)

4. Kipling Forest (6:06)

5. The Mill (3:59)

6. Mandating Our Perception (2:29)

7. Sawbreaker (8:56)

8. Extensive Knowledge (5:41)

9. Solar Gift (12:37)

Spieldauer: 55:25

