J.B.O. lädt zum Dreißigsten!

Drei Jahrzehnte blödeln die fränkischen Barden nun schon durch die deutsche Musiklandschaft. Das wollen sie gebührend feiern und laden am 28. und 29, Juni 2019 zum J.B.O.-Open Air mit dem Namen "Ein Fest" in Weingarts (bei Forchheim) ein. Mit dabei werden unter anderem HÄMATOM, FEUERSCHWANZ, FREEDOM CALL, GÖTZ WIDMANN, JUSTICE, ATZE BAUER, RAMMELHOF, HYRAX, KING KONG‘S DEOROLLER, INSERT COIN und die BLASKAPELLE WEINGARTS sein. Ein albernes Wochenende dürfte garantiert sein! In Kürze wird der Vorverkauf im bandeigenen JBO-Shop beginnen.

