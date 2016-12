James Kottak (ex-SCORPIONS) bestohlen!

Über Facebook gab James Kottak, der bis vor kurzem noch bei den SCORPIONS am Schlagzeug saß, bekannt, dass ihm Ausrüstung im Wert von nahezu 50000 Euro entwendet worden sei. Es handete sich um mehr als dreizehn Gitarren, Bühnenkleidung und alle Gold- und Platinauszeichnungen seiner Karriere, die sich in einem Lagerraum befanden. Auch wenn der US Amerikaner den Dieben vergibt, scheint es ihm doch nahe zu gehen, wie er auf seiner Facebook-Seite schreibt. Wer ihm etwas helfen möchte, könnte die Gelegenheit nutzen, sich mal die vier Soloalben zuzulegen, die KOTTAK bisher veröffentlicht hat. In seinem Webshop gibt es jetzt alle vier Alben signiert für $25, plus $20 Porto nach Deutschland. Ungefähr zehn Euro pro CD mit Original-Autogramm ist doch ein Angebot. Als Entscheidungshilfe gibt es hier das Video zu dem Song 'Sunset Blvd':

Quelle: Facebook Redakteur: Frank Jaeger Tags: james kottak scorpions