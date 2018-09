Joe BONAMASSA: Neues Video veröffentlicht, Album ab Freitag zu haben, Tour im Oktober!

Da demnächst (genauer gesagt am Freitag, den 21.9.) "Redemption", das neue Studioalbum von Joe BONAMASSA in die Läden kommt, gibt es vorab das Video zum Track 'King Bee Shakedown' zu sehen:

"Redemption" stellt das bereits 13. Studioalbum des gefeierten Blues-Gitarristen dar und wurde an unterschiedlichen Orten und in verschiedenen Studios eingespielt. Das Album enthält 12 Songs, von denen Joe BONAMASSA wohl auch den einen oder anderen im Rahmen seiner "The Guitar Event Of The Year"-Gastspielreise präsentiert wird.

Hier noch einmal die Daten:

01.10. Rostock, Stadthalle

02.10. Oberhausen, König-Pilsener Arena

03.10. Mannheim, SAP Arena

05.10. Fulda, Esperantohalle

06.10. Wetzlar, Rittal Arena

08.10. Neu-Ulm, Ratiopharm Arena