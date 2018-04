John Garcia und BAND OF GOLD auf Europatour

Der Meister des Stoner Rock, den wir alle noch von KYUSS kennen, kommt auf Tour und bringt seine BAND OF GOLD mit. Als Anheizer wird DRAD QUIET fungieren. Hier wird es rund gehen:

Mi. 10.10.2018 Jena - F-Haus

Sa. 13.10.2018 Essen - Turock

So. 14.10.2018 München - Backstage Halle

Mo. 15.10.2018 Nürnberg - Hirsch

Mi. 17.10.2018 Aschaffenburg - Colos-Saal

Do. 18.10.2018 Köln - Helios 37

Sa. 20.10.2018 Hamburg - Uebel & Gefährlich

So. 28.10.2018 Berlin - SO36

Zur Einstimmung ist hier ein Video des Herrn: Youtube.